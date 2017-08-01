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Автомобили

На израильском рынке стартовали продажи хэтчбека Skoda Fabia с новым двигателем

время публикации: 05:58 | последнее обновление: 06:02 блог версия для печати фото
На израильском рынке стартовали продажи хэтчбека Skoda Fabia с новым двигателем

Компания "Чемпион Моторс", импортер автомобилей производства концерна Volkswagen, начала продажу на израильском рынке хэтчбека Skoda Fabia с новым двигателем.

Теперь модель оснащается турбодвигателем TSI объемом 1,0 литра, который пришел на смену 1,2-литровому агрегату, сообщает Cartube.co.il.

По сравнению с предшественником, имевшим больший объем, мощность нового двигателя не снизилась и составляет 95 либо 110 лошадиных сил. В первом случае он агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач, во втором – с шестиступенчатой преселективной роботизированной трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.

Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиль осуществляет, соответственно, 10,6 и 9,8 секунды. Расход топлива – 4,4 и 4,6 литра на 100 км пробега в смешанном цикле.

Новая версия Skoda Fabia, в зависимости от модификации и комплектации, стоит от 77 тысяч шекелей до 102 тысяч шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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