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СМИ: начались поставки внедорожника Lada в Китай и ОАЭ

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:32 блог версия для печати фото
СМИ: начались поставки внедорожника Lada в Китай и ОАЭ

В январе начались поставки внедорожника Lada 4x4 в Китай и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает портал Life со ссылкой на источник на заводе "Азия авто".

"Экспорт начался в январе 2017 года. На данном этапе речь идёт только о внедорожнике Lada 4x4: хоть растаможка превышает вполовину стоимость автомобиля, но даже в этих условиях машина осталась конкурентной", – говорит этот источник по поводу поставок в КНР.

В Арабских Эмиратах Lada 4x4 хорошо себя показала с точки зрения износоустойчивости, проходимости, ремонтопригодности, утверждается в публикации. "Арабская пошлина довольно невысокая – рынок открыт, отпускная цена получилась невысокой. Перспективы заманчивые. Пусть небольшие, но стабильные объёмы поставок Lada в ОАЭ уже есть", – заявил собеседник Life.

В мае прошлого года сообщалось, что возобновлены поставки автомобилей Lada в Ливан. Год назад поступали сведения о намерении "АвтоВАЗа" возобновить поставки "Лады" в Израиль и Сирию.

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