Электромобиль Renault Zoe прибыл в Израиль. Цена – 132 тысячи шекелей

Компания "Карасо Моторс", импортирующая в Израиль автомобили Renault и Nissan, приступила к продаже на местном рынке компактного электрического хэтчбека Renault Zoe, сообщает Walla News.

Электромобиль имеет 4.084 мм в длину, 1.730 мм в ширину и 1.562 мм в высоту, колесная база – 2.588 мм. Объем багажного отделения – 338 литров.

Zoe оснащен электродвигателем мощностью 88 л.с. и литий-ионным аккумулятором емкостью 22 кВт*ч. По данным производителя, при оптимальных дорожных условиях максимальная дальность пробега без необходимости подзарядки достигает 240 км. Вместе с тем, как отмечают в "Карасо Моторс", на практике этот показатель составляет порядка 150 км.

Полная зарядка аккумулятора на домашней зарядной станции, установка которой входит в стоимость автомобиля, занимает 6-9 часов (однофазная сеть). При использовании трехфазной сети зарядить аккумулятор на 80% можно за один час. Для подзарядки аккумулятора вне дома в Израиле развернута сеть из 40 зарядных станций, в течение года их число вырастет вдвое, пишет издание.

На разгон от 0 до 100 км/ч электрокару требуется 13,5 секунды. Максимальная скорость – 135 км/ч.

Renault Zoe предлагается по цене 132 тысячи шекелей.

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