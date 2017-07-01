Компания Ford назвала худшую обувь для водителей

Автомобилестроительная компания Ford провела исследование, призванное выяснить, какая обувь меньше всего подходит для вождения машины.

По данным автопроизводителя, только в Великобритании неправильный выбор обуви ежегодно приводит к 1,4 миллиона аварий и опасных дорожно-транспортных инцидентов, сообщает Motor.ru.

Худшей обувью для вождения признаны шлепанцы, поскольку они могут соскользнуть с ноги и попасть под педали. В некоторых странах во время вождения этот тип обуви использовать запрещено. Например, во Франции за это могут оштрафовать на 90 евро, а в Испании – на 200 евро.

По результатам исследования, обувь, которая свободно сидит на ноге, увеличивает время торможения в среднем на 0,13 секунды. Этого достаточно, чтобы при скорости 95 км/ч тормозной путь увеличился на 3,5 метра.

Кроме того, в шлепанцах перенос ноги с педали газа на педаль тормоза занимает вдвое больше времени, чем в другой обуви, – около 0,04 секунды.

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