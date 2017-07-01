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Автомобили

Компания Ford назвала худшую обувь для водителей

время публикации: 18:11 | последнее обновление: 18:15 блог версия для печати фото
Компания Ford назвала худшую обувь для водителей

Автомобилестроительная компания Ford провела исследование, призванное выяснить, какая обувь меньше всего подходит для вождения машины.

По данным автопроизводителя, только в Великобритании неправильный выбор обуви ежегодно приводит к 1,4 миллиона аварий и опасных дорожно-транспортных инцидентов, сообщает Motor.ru.

Худшей обувью для вождения признаны шлепанцы, поскольку они могут соскользнуть с ноги и попасть под педали. В некоторых странах во время вождения этот тип обуви использовать запрещено. Например, во Франции за это могут оштрафовать на 90 евро, а в Испании – на 200 евро.

По результатам исследования, обувь, которая свободно сидит на ноге, увеличивает время торможения в среднем на 0,13 секунды. Этого достаточно, чтобы при скорости 95 км/ч тормозной путь увеличился на 3,5 метра.

Кроме того, в шлепанцах перенос ноги с педали газа на педаль тормоза занимает вдвое больше времени, чем в другой обуви, – около 0,04 секунды.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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