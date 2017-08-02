Израильские владельцы кроссоверов Audi Q3 и Toyota C-HR приглашаются в автомастерские

Компания "Чемпион Моторс", израильский импортер автомобилей производства концерна Volkswagen, отзывает компактные кроссоверы Audi Q3.

Как сообщает газета "Калькалист", отзыву подлежат примерно 700 машин, произведенных в период между 2015-м и 2017 годом. Его причиной стал возможный дефект, который может привести к неполадкам в работе стоп-сигнала.

Об отзыве объявила также компания "Юнион Моторс", импортирующая в Израиль автомобили Toyota.

Согласно сообщению компании, отзываются 1.254 кроссовера C-HR 2017 модельного года. Причина отзыва – дефект топливного бака.

Владельцы подпадающих под отзывы машин в скором времени получат приглашения посетить автомастерские импортеров для проверки, и, в случае надобности, бесплатного устранения неполадок.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством, подпавшие под отзыв автомобили, в которых неисправность не будет устранена, не смогут пройти обязательный ежегодный техосмотр.

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