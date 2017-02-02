Названы претенденты на звание лучшего автомобиля в мире

Организаторы престижного конкурса "Всемирный автомобиль года" (World Car of the Year) опубликовали список из десяти моделей, которые претендуют на это звание в 2017 году. Победитель будет назван в апреле на моторшоу в Нью-Йорке.

Как сообщает Motor.ru, пять из вошедших в список машин производятся компаниями, входящими в состав концерна Volkswagen.

Названы также претенденты на победу в категориях "Роскошный автомобиль года", "Спортивный автомобиль года", "Зеленый автомобиль года" и "Городской автомобиль года".

В минувшем году "Всемирным автомобилем года" стал родстер Mazda МX-5, опередивший в финале Audi A4 и Mercedes-Benz GLC.

Победители прошлых лет в номинации "Всемирный автомобиль года" (по порядку с 2015 по 2005 годы): Mercedes-Benz C-Class, Audi A3, Volkswagen Golf VII, Volkswagen up!, Nissan Leaf, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf VI, Mazda 2, Lexus LS 460, BMW 3-Series и Audi A6.

Претенденты на звание "Всемирного автомобиля 2017 года"

Audi A5/S5

Audi Q2

Audi Q5

Fiat 124 Spyder

Honda Civic

Jaguar F-Pace

Mazda CX-9

Skoda Kodiaq

Toyota C-HR

Volkswagen Tiguan

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