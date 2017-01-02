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Автомобили

В Израиль прибыл обновленный споркар Nissan GT-R: разгон до "сотни" за 2,7 секунды

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 10:12 блог версия для печати фото
Nissan GT-R 2017 модельного года

Компания "Карасо Моторс", импортер автомобилей Nissan и Renault, в воскресенье, 1 января, объявила о начале продаж на израильском рынке обновленной версии спорткара Nissan GT-R.

Двухдверное купе с четырьмя посадочными местами претерпело некоторые изменения в дизайне экстерьера и получило новый салон, сообщает Walla News.

Автомобиль оснащен 3,7-литровым 570-сильным двигателем V6 ручной сборки с двумя турбокомпрессорами, агрегатированным с 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Привод – полный.

По данным производителя, разгон от 0 до 100 км/ч занимает у GT-R лишь 2,7 секунды. Максимальная скорость достигает 315 км/ч.

Цена Nissan GT-R 2017 модельного года составляет 880 тысяч шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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