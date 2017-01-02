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Автомобили

Рамат а-Шарон, Петах-Тиква, Гиватаим и Ор-Йегуда присоединились к проекту полос для общественного транспорта

время публикации: 10:48 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати фото
Рамат а-Шарон, Петах-Тиква, Гиватаим и Ор-Йегуда присоединились к проекту полос для общественного транспорт

В четверг, 29 декабря 2016 года, истек срок подачи заявок на участие в проекте министерства транспорта по созданию выделенных полос для общественного транспорта в городах Гуш-Дана.

Как сообщает The Marker, в последний момент к проекту присоединились города Рамат а-Шарон, Петах-Тиква, Гиватаим и Ор-Йегуда. Кроме того, Тель-Авив, Герцлия и Кфар-Саба решили увеличить протяженность трасс, на которых будет создана выделенная полоса. В итоге к проекту присоединились все города Гуш-Дана кроме Гиват-Шмуэля.

Таким образом, протяженность дорог в рамках проекта выросла со 119 до 164 километров. Стоимость проекта по переоборудованию трасс составит 3 миллиарда шекелей.

Следует отметить, что на текущий момент в общей сложности в Израиле под общественный транспорт выделено всего 134 километра дорог – 47 километров на междугородних трассах и 87 – на городских улицах.

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