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Автомобили

Самые продаваемые марки автомобилей на мировом рынке в первой половине 2017 года. Рейтинг

время публикации: 13:21 | последнее обновление: 13:23 блог версия для печати фото

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг самых продаваемых марок автомобилей на мировом рынке в первой половине 2017 года.

Всего в различных странах мира в январе-июне были проданы 45,7 млн автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Лидером продаж стал бренд Toyota, c 4,28 млн реализованными машинами – на 4,4%, больше, чем годом ранее. На втором месте Volkswagen (3,2 млн; +1,7%), на третьем – Ford (3,06 млн; -2,2%).

Самые продаваемые марки автомобилей в мире в первом квартале 2017 года

1. Toyota (4,28 млн; +4,4%)

2. Volkswagen (3,2 млн; +1,7%)

3. Ford (3,06 млн; -2,2%)

4. Nissan (2,51 млн; +6,2%)

5. Honda (2,50 млн; +10,0%)

6. Hyundai (2,08 млн; -12,06 %)

7. Chevrolet (1,9 млн; -1,8%)

8. Renault (1,34 млн; +11,1%)

9. Kia (1,33 млн; -10,8%)

10. Mercedes-Benz (1,28 млн; +12,2%)

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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