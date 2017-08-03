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Volkswagen, BMW, Daimler и Opel потратят €500 млн на модернизацию дизельных автомобилей

время публикации: 19:05 | последнее обновление: 19:09 блог версия для печати фото
Volkswagen, BMW, Daimler и Opel потратят €500 млн на модернизацию дизельных автомобилей

Крупнейшие города Европы планируют полностью запретить въезд дизельных автомобилей из-за высокого уровня вредных выбросов.

Согласно сообщению Ассоциации автомобильной промышленности Германии, Volkswagen, BMW, Daimler и Opel согласились модернизировать за свой счет программное обеспечение дизельных двигателей в миллионах новых автомобилей, чтобы избежать угрозы запрета на их использование в городах, пишет Forbes.

На специально созванном "дизельном саммите", состоявшемся в Берлине, автопроизводители взяли на себя обязательство разработать и установить на 5,3 млн дизельных автомобилей новое программное обеспечение, которое позволит снизить вредные выбросы на 25-30%, не ухудшив при этом основные характеристики машин.

Планируется модернизировать 3,8 млн автомобилей производства концерна Volkswagen (в эту цифру входят 2,5 млн уже отозванных автомобилей), 900 тыс автомобилей Mercedes-Benz и по 300 тыс BMW и Opel. Затраты на модернизацию оцениваются в 500 млн евро.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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