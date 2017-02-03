На израильском рынке началась продажа кроссовера Volkswagen Tiguan нового поколения

Компания "Чемпион Моторс", импортер автомобилей Volkswagen, начала продажу в Израиле компактного кроссовера Tiguan нового поколения.

Новинка построена на модульной платформе MQB. Габаритные размеры: длина – 4.486 мм, ширина – 1.839 мм, высота – 1.643 мм. Колесная база – 2.681 мм.

Как сообщает Walla News, в базовой модификации, предлагающейся на местном рынке, модель оснащена турбодвигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с., агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Доступна также полноприводная версия с 2,0-литровым 180-сильным турбодвигателем и семиступенчатой АКПП с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиль осуществляет, соответственно за 9,2 и 7,7 секунды при расходе топлива (по данным производителя) в 7,7 и 8,3 литра на 100 км пробега в смешанном цикле.

Цена нового Volkswagen Tiguan, в зависимости от модификации и комплектации, составляет 165-210 тысяч шекелей.