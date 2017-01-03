3 января 2017 г.
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Итоги 2016 года на израильском авторынке: лидером продаж впервые стал кроссовер

время публикации: 06:36 | последнее обновление: 06:40 блог версия для печати фото
Итоги 2016 года на израильском авторынке: лидером продаж впервые стал кроссовер

Объединение автоимпортеров в понедельник, 2 января, обнародовало данные о продажах автомобилей на израильском первичном рынке за 2016 год.

Согласно опубликованным данным, в минувшем году израильтяне приобрели 286.728 новых машин, что на 12,5% превысило показатель 2015 года и стало рекордным количеством в истории местного авторынка, пишет газета "Глобс".

Лидером продаж в 2016 году стал бренд Hyundai с 39.086 реализованными автомобилями – на 25% больше, чем годом ранее. Второе место досталось другой южнокорейской марке – Kia (38.069 проданных машин; +13% по сравнению с 2015 годом). На третьем месте – Toyota (30.040; +2,6%).

В пятерку самых популярных марок вошли также Skoda (19.511; +21%) и Mitsubishi (17.988; +11%).

Как отмечает газета The Marker, самой продаваемой моделью в минувшем году стал кроссовер Kia Sportage (примерно 14 тысяч реализованных автомобилей). Далее следуют Kia Picanto (13.300), Hyundai Tuscon (11.500), Toyota Corolla (10.800) и Mitsubishi Outlander (10.000).

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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