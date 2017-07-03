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Автомобили

"Метрополин" будет обслуживать автобусные маршруты в районе а-Шарон и в Холоне

время публикации: 21:32 | последнее обновление: 21:32 блог версия для печати

В понедельник, 3 июля, министерство транспорта объявило победителя тендера на смену автобусного оператора в районе а-Шарон и в Холоне. Им стала компания "Метрополин".

Как сообщил министр транспорта Исраэль Кац, речь идет о самом крупном конкурсе в рамках реформы минтранса, направленной на повышение уровня обслуживания пассажиров по всей стране. "Метрополин" будет выполнять городские и междугородние рейсы и заменит компании "Эгед" и "Натив-Экспресс" на многих маршрутах, связывающих населенные пункты а-Шарона, Тель-Авив и Гуш-Дан. Новый оператор будет работать также на ряде городских автобусных линий в Холоне, на маршрутах Холон-Тель-Авив и на маршрутах внутри Тель-Авива, в основном в районе улицы Яркон. Будут курсировать около 450 современных автобусов с самым низким уровнем загрязнения воздуха – "Евро 6", около 20% из них будут работать на альтернативных видах топлива.

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