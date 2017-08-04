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Менеджер Volkswagen признал себя виновным в фальсификации показаний выбросов дизельных двигателей

время публикации: 18:17 | последнее обновление: 18:17 блог версия для печати фото
Менеджер Volkswagen признал себя виновным в фальсификации показаний выбросов дизельных двигателей

Оливет Шмидт, один из топ-менеджеров концерна Volkswagen, задержанный в январе в США, в окружном суде Детройта признал себя виновным в мошенничестве, связанном с нарушением экологических норм США и фальсификацией сведений, предоставленных американским федеральным властям, сообщает Reuters.

После признания вины Шмидт может быть приговорен к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере от 40 до 400 тысяч долларов США.

Напомним, в начале этого года министерство юстиции США предъявило обвинения шести топ-менеджерам Volkswagen. Согласно сообщению ведомства, обвинения выдвинуты по результатам расследования фальсификации выбросов дизельных двигателей в автомобилях производства немецкого концерна.

Ранее руководство Volkswagen официально подтвердило, что согласовало с американскими регуляторами проект мирового соглашения по обвинениям в махинациях с показаниями датчиков выхлопов дизельных автомобилей. Концерн согласился признать в суде свою вину в мошенничестве и выплатить штраф в размере $4,3 млрд.

В сентябре 2015 года концерн Volkswagen признался в использовании программного обеспечения для занижения результатов вредных выбросов в атмосферу дизельными двигателями в лабораторных условиях. Фальсификация касалась автомобилей, выпускавшихся под брендами Volkswagen, Audi и Porsche. Позднее в манипуляции данными призналось и руководство принадлежащего VW чешского автоконцерна Skoda.

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