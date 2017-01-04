Компания "Итуран": в Израиле резко выросло количество угонов автомобилей

Согласно отчету компании "Итуран", предоставляющей комплекс услуг по обнаружению украденных автомобилей, в 2016 году количество случаев угона автотранспорта выросло на 25% по сравнению с 2015 годом.

Число угонов новых автомобилей (возрастом до четырех лет) взлетело на 30%.

По данным компании, 34% угонов автомобилей происходит в Гуш-Дане, 23% – в округе А-Шарон, 13% – в округе Шфела, 10% – в Иерусалиме и окрестностях, 10% – на юге Израиля, 8% – на севере страны, 2% – в Иудее и Самарии.

Среди городов лидерами стали Иерусалим (8%), Тель-Авив (6,5%) и Петах-Тиква (5%).

При этом подавляющее большинство угнанных автомобилей перегоняются на территорию Палестинской автономии.

Следует отметить, что в статистике компании фигурируют лишь те автомобили, в которых установлена система "Итуран".

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