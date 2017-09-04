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Автомобили

На израильском рынке стартовали продажи люксового купе Lexus LC 500

время публикации: 14:04 | последнее обновление: 14:37 блог версия для печати фото
Lexus LC 500h

Компания "Лексмоторс", израильский импортер автомобилей Lexus, начала продажу на местном рынке люксового купе LC 500.

Новинка имеет 4.760 мм в длину, 1.920 мм в ширину, 1.345 мм в высоту. Колесная база – 2.870 мм.

Автомобиль предлагается в двух модификациях. В первой он оснащен гибридной силовой установкой мощностью 359 л.с. На разгон от 0 до 100 км/ч ему требуется 5 секунд.

В более мощной модификации модель предлагается с двигателем объемом 5,0 литра и мощностью 477 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч – за 4,7 секунды, максимальная скорость – 270 км/ч. В обеих версиях используется 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Как сообщает Walla News, цена Lexus LC 500, в зависимости от модификации и комплектации, составляет 725-795 тысяч шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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