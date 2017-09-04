Аппликация uberNIGHT – эффективное средство борьбы с дороговизной

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Мы живем в дорогой стране, что подтверждается как нашим личным опытом, так и официальной статистикой. На то есть множество объективных и субъективных причин, но когда появляется возможность компенсировать расходы, пренебрегать ею нельзя.

Сегодня шанс укрепить семейный бюджет есть у автовладельцев: uberNIGHT – аппликация для мобильных телефонов, на иврите и по-русски, разработанная для осуществления связи водителей-частников с потенциальными пассажирами.

Международная компания Uber успешно работает в более чем в 600 городах мира и предлагает разнообразные транспортные решения. Ее услуги можно заказать посредством специальной аппликации на мобильном телефоне uberNIGHT, которая охватывает в настоящее время территорию Гуш-Дана – семь дней в неделю, с 19:00 до 02:00.

Не секрет, что эксплуатация транспортного средства дорого обходится израильтянам: техобслуживание, страховки, бензин. Расходы на машину занимают в семейном бюджете второе место – после оплаты жилья. Но автомобиль – это не роскошь, а составная часть достойного уровня жизни, и обойтись общественным транспортом не всегда получается. И тут на помощь приходит uberNIGHT, предоставляя автовладельцам возможность компенсировать ежедневные расходы на машину – при минимальных затратах времени и усилий.

Если у вас есть машина и свободное время по вечерам, присоединяйтесь к израильскому сообществу водителей uberNIGHT и компенсируйте свои расходы на автомобиль.

Условия очень просты: водители uberNIGHT должны быть старше 21 года, иметь действительные водительские права, водительский стаж не менее двух лет и четырехдверный автомобиль в хорошем состоянии – не старше 2007 года выпуска. Водитель также обязан представить регистрационные документы на автомобиль ("ришайон-рехев") и страховку.

Если вы и ваш автомобиль соответствуете этим критериям, если вы готовы подвозить других людей в свободное и удобное для вас вечернее время, зарегистрируйтесь на сайте Uber по этой ссылке: http://t.uber.com/drive-tlv.

После регистрации вы получите приглашение на собеседование в офисе компании "Убер", который расположен по адресу: улица Дубнов, 7, Тель-Авив.

Uber – это шанс сделать свою жизнь благополучней и интересней.