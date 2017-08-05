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Автомобили

Toyota и Mazda создали альянс и будут вместе разрабатывать электромобили

время публикации: 02:11 | последнее обновление: 02:17 блог версия для печати фото
Toyota и Mazda создали альянс и будут вместе разрабатывать электромобили

Японские компании Toyota и Mazda заключили соглашение о создании альянса. Они обменяются пакетами акций суммарной стоимостью 50 млрд иен (454 млн долларов).

Как сообщает Motor.ru, соглашение предусматривает совместную разработку электромобилей, а также строительство в США предприятия, на котором будут производиться автомобили обеих марок.

Новым заводом, который, как планируется, начнет работу в 2021 году, Mazda и Toyota будут владеть в равных долях. Его мощность достигнет 300 тысяч машин в год. Инвестиции в предприятие составят 1,6 млрд долларов США.

Кроме того, альянс будет работать над новыми мультимедийными системами, а также технологиями "общения" машин друг с другом и объектами инфраструктуры.

В начале июня агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники сообщило, что корпорация Toyota Motor продала все принадлежавшие ей акции американской компании Tesla Motors, занимающейся производством электромобилей, и прекратила сотрудничество с ней.

По словам собеседников агентства, Toyota решила отказаться от сотрудничества с Tesla, поскольку имеет собственную программу разработки электромобилей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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