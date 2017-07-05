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Автомобили

Китайский проект "суперавтобуса, которому не страшны пробки" полиция считает аферой

время публикации: 10:51 | последнее обновление: 10:54 блог версия для печати фото
Модель электро-суперавтобуса в Китае
Пути, проложенные для автобуса

На этой неделе стало известно о скандале, связанном с широко разрекламированным проектом запуска в Китае П-образного электро-суперавтобуса 3D Fast Bus, "которому не страшны автомобильные пробки". Предполагалось, что это транспортное средство будет перевозить до 1.200 пассажиров одновременно и уже вскоре появится на улицах Пекина.

Как сообщает BBC, правоохранительные органы КНР считают этот проект крупномасштабной аферой с целью хищения средств инвесторов.

В рамках проводимого расследования уже арестованы 32 человека, среди них и 47-летний генеральный директор компании Transit Elevated Bus Company (TEB) Бай Чжимин, который является основателем финансовой компании Huaying Kailai Asset Management. Прочие фигуранты этого дела также работали в Huaying Kailai.

Инвесторы начали сомневаться в перспективах проекта "суперавтобус" после того, как все испытания были заморожены. В настоящее время ведется юридический процесс по возврату денег вкладчиков.

Отметим, что заказчиком 3D Fast Bus выступало правительство Китая. Для реализации проекта только на начальном этапе было обещано построить почти 200 км специально оборудованных дорог.

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// NEWSru.co.il // Автомобили // 6 августа 2010 г.
Автотранспорт будущего: китайский супер-автобус будет ехать над пробками. ВИДЕО







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