Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться

Объединение автоимпортеров Израиля в понедельник, 4 сентября, опубликовало данные о продажах на первичном автомобильном рынке за август 2017 года.

Согласно этим данным, в минувшем месяце израильтяне приобрели 24.215 новых автомобилей, что на 14% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, август стал шестым месяцем подряд, когда было зафиксировано снижение продаж новых машин.

По итогам первых восьми месяцев текущего года, лидером продаж продолжает оставаться бренд Hyundai с 30,8 тыс реализованными с начала года автомобилями. Далее следуют Kia (27,9 тыс) и Toyota (24,2 тыс).

В ТОП-5 по продажам вошли также Skoda (16,7 тыс) и Suzuki (12,1 тыс).

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле