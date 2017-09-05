5 сентября 2017 г.
последняя новость: 06:04
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:59 Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться
14:24 Аппликация uberNIGHT – эффективное средство борьбы с дороговизной
14:04 На израильском рынке стартовали продажи люксового купе Lexus LC 500
13:21 Самые продаваемые марки автомобилей на мировом рынке в первой половине 2017 года. Рейтинг
10:42 Skoda откроет в Израиле офис по поиску новых технологий
05:11 Самые популярные иномарки в российском автопарке: лидирует Ford Focus. Рейтинг
11:10 В России хотят изменить правила кругового движения, по примеру Европы и Израиля
10:52 "Дизельгейт": бывший инженер Volkswagen приговорен в США к 40 месяцам тюрьмы
15:01 Беларусь будет производить собственные электромобили. Представлен прототип. ВИДЕО
17:14 Русскоязычные автовладельцы рулят с UberNIGHT
Автомобили

Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться

время публикации: 04:59 | последнее обновление: 05:07 блог версия для печати фото
Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться

Объединение автоимпортеров Израиля в понедельник, 4 сентября, опубликовало данные о продажах на первичном автомобильном рынке за август 2017 года.

Согласно этим данным, в минувшем месяце израильтяне приобрели 24.215 новых автомобилей, что на 14% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, август стал шестым месяцем подряд, когда было зафиксировано снижение продаж новых машин.

По итогам первых восьми месяцев текущего года, лидером продаж продолжает оставаться бренд Hyundai с 30,8 тыс реализованными с начала года автомобилями. Далее следуют Kia (27,9 тыс) и Toyota (24,2 тыс).

В ТОП-5 по продажам вошли также Skoda (16,7 тыс) и Suzuki (12,1 тыс).

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 4 сентября 2017 г.
На израильском рынке стартовали продажи люксового купе Lexus LC 500
// NEWSru.co.il // Автомобили // 2 сентября 2017 г.
Самые продаваемые марки автомобилей на мировом рынке в первой половине 2017 года. Рейтинг
// NEWSru.co.il // Автомобили // 23 августа 2017 г.
Гибридный кроссовер Audi Q7 e-tron поступает в продажу на израильском рынке
// NEWSru.co.il // Автомобили // 21 августа 2017 г.
Новый родстер Audi R8 Spyder предлагается израильтянам по цене 1,63 млн шекелей
// NEWSru.co.il // Автомобили // 8 июля 2017 г.
Самые продаваемые модели автомобилей в Израиле в первом полугодии 2017 года. Рейтинг







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017