6 апреля 2017 г.
последняя новость: 17:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:30 На израильском рынке стартуют продажи "семейного" хэтчбека Fiat Tipo
05:16 Китайский мастер кунг-фу отбуксировал семь автомобилей Audi своими гениталиями. ВИДЕО
06:49 Названы самые продаваемые автомобили в Израиле в первом квартале 2017 года
13:29 Toyota отзывает по всему миру 2,9 млн кроссоверов RAV4 и седанов Corolla
08:46 В Иерусалиме можно будет парковаться только со смартфоном
05:02 В Сеть попал видеоролик, на котором молния ударяет в движущийся по городу автомобиль
05:58 "Дизельгейт": в США нашли стоянку с тысячами брошенных автомобилей Volkswagen. ВИДЕО
05:24 "Группа ГАЗ" хочет возродить бренд "Волга"
02:28 Российская велогонщица продает BMW X4, подаренный ей за выступление на Олимпиаде
03:56 Uber приостанавливает испытания самоуправляемых авто после ДТП с участием одного из них
Автомобили

На израильском рынке стартуют продажи "семейного" хэтчбека Fiat Tipo

время публикации: 14:30 | последнее обновление: 14:35 блог версия для печати фото
На израильском рынке стартуют продажи "семейного" хэтчбека Fiat Tipo

Компания "Сохнут Мехонийот ле-Ям а-Тихон" (САМЛАТ) объявила о начале продаж на израильском рынке "семейного" автомобиля Fiat Tipo в кузове типа "хэтчбек".

Новинка имеет 4.368 мм в длину, 1.792 мм в ширину, 1.495 мм в высоту. Колесная база – 2.637 мм. Объем багажного отделения составляет 380 литров.

Как сообщает Walla News, в базовой модификации автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 110 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач производства японской компании AISIN.

Также доступны версии с 1,4-литровым 120-сильным турбированным двигателем, работающим в паре с механической КПП, и 1,6-литровым турбодизелем такой же мощности, агрегатированным с роботизированной КПП с двойным сцеплением.

Хэтчбек Fiat Tipo, в зависимости от модификации, предлагается по цене 110-130 тысяч шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 4 апреля 2017 г.
Названы самые продаваемые автомобили в Израиле в первом квартале 2017 года
// NEWSru.co.il // Автомобили // 24 марта 2017 г.
В Израиле стартуют продажи полноприводной версии "семейного" кроссовера Nissan X-Trail
// NEWSru.co.il // Автомобили // 22 марта 2017 г.
Новый компактный кроссовер MINI Countryman поступил в продажу на израильском рынке
// NEWSru.co.il // Автомобили // 21 марта 2017 г.
В Израиле началась продажа кроссовера Audi Q5 нового поколения
// NEWSru.co.il // Автомобили // 19 марта 2017 г.
В Израиль прибыл компактный хэтчбек Kia Picanto нового поколения. Цена – от 65 тысяч шекелей







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017