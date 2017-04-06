На израильском рынке стартуют продажи "семейного" хэтчбека Fiat Tipo

Компания "Сохнут Мехонийот ле-Ям а-Тихон" (САМЛАТ) объявила о начале продаж на израильском рынке "семейного" автомобиля Fiat Tipo в кузове типа "хэтчбек".

Новинка имеет 4.368 мм в длину, 1.792 мм в ширину, 1.495 мм в высоту. Колесная база – 2.637 мм. Объем багажного отделения составляет 380 литров.

Как сообщает Walla News, в базовой модификации автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 110 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач производства японской компании AISIN.

Также доступны версии с 1,4-литровым 120-сильным турбированным двигателем, работающим в паре с механической КПП, и 1,6-литровым турбодизелем такой же мощности, агрегатированным с роботизированной КПП с двойным сцеплением.

Хэтчбек Fiat Tipo, в зависимости от модификации, предлагается по цене 110-130 тысяч шекелей.

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