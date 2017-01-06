На израильском рынке стартовали продажи Audi A5 и S5 нового поколения

Компания "Чемпион Моторс", импортер автомобилей производства концерна Volkswagen, начала продажу на израильском рынке купе Audi A5 и S5 нового поколения, сообщает Walla News.

Audi A5 оснащен турбодвигателем TFSI объемом 2,0 литра и мощностью 252 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон от 0 до 100 км/ч у автомобиля уходит 5,8 секунды, максимальная скорость достигает 252 км/ч.

S5 предлагается с 3,0-литровым турбодвигателем мощностью 354 л.с. Разгон от 0 до "сотни" – за 4,7 секунды.

Обе модификации оснащены системой полного привода.

Цена Audi A5 составляет 360 тысяч шекелей. S5 предлагается по цене 556 тысяч шекелей.

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