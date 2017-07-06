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Автомобили

Студенты Ариэльского университета изобрели складной автомобиль-треугольник

время публикации: 13:32 | последнее обновление: 13:32 блог версия для печати

В израильских вузах завершился учебный семестр, и в эти дни идёт защита проектов и проходят церемонии вручения дипломов.

Выпускники факультета машиностроения и мехатроники Ариэльского университета Даниэль Шизаф и Амир Шаули в качестве своего дипломного проекта представили автомобиль со складным шасси. Своё детище они назвали "О-кар", сообщает пресс-служба Ариэльского университета.

Шасси "О-кара" изготовлено из алюминиевых полос толщиной 2 миллиметра и в сложенном состоянии представляет собой равносторонний треугольник со стороной 30 сантиметров. Шасси без труда умещается в рюкзаке вместе с колёсами, небольшим двигателем и приводом.

В разложенном виде объём шасси увеличивается в 50 раз, а жёсткость конструкции позволяет нести груз массой до 15 килограммов. Таким образом, кроме двигателя и трансмиссии, на шасси можно установить систему дистанционного управления или устройство автономной навигации.

Такой складной автомобиль-робот может быть использован, например, в сапёрном деле для обезвреживания взрывных устройств, а в гражданской сфере – для исследования пещер и других труднодоступных мест.

В скором времени разработчики планируют создать новый вариант "О-кара", грузоподъемностью до 30 кг.

Курировали проект сотрудники кафедры мехатроники Ариэльского университета профессор Цви Шиллер, Моше Кальман и Тамир Илан.

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