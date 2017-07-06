Бронированный лимузин Бориса Ельцина выставлен на продажу

Бронированный лимузин первого президента России Бориса Ельцина выставлен на продажу по цене 33,8 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте на сайте Auto.ru.

Автор объявления пишет, что Mercedes-Benz S 600 Pullman-Limousine Guard в кузове W140 был бронирован в заводском подразделении немецкого автопроизводителя и является первым экземпляром из 27 выпущенных автомобилей. Машина экспонировалась на Международном автосалоне во Франкфурте в 1995 году.

Лимузин был предназначен для канцлера Германии Гельмута Коля, который сразу же передал его президенту России. Ельцин использовал автомобиль до своей смерти в 2007 году, отмечает газета "Коммерсант".

Эксклюзивный автомобиль продается из частной коллекции, он полностью исправен. Продавец готов предоставить оригиналы документов из гаража особого назначения, где лимузин обслуживался во время эксплуатации первым лицом государства.

Автомобиль оснащен 6,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 394 л.с. Пробег составляет 89.700 км. Цвет – синий.