Хэтчбек Seat Ibiza нового поколения прибыл в Израиль

Компания "Чемпион Моторс", импортирующая в Израиль автомобили производства концерна Volkswagen, объявила о начале продаж на местном рынке хэтчбека Seat Ibiza нового, пятого, поколения.

Премьера новинки, построенной на модульной платформе Volkswagen MQB, состоялась в марте на Международном автосалоне в Женеве.

Пятидверный хэтчбек имеет 4.050 мм в длину, 1.780 мм – в ширину, 1.444 мм – в высоту. Колесная база составляет 2.564 мм. Объем багажного отделения – 355 литров (при необходимости его можно увеличить, сложив сиденья заднего ряда).

Как сообщает Walla News, автомобиль доступен в трех модификациях: с двигателем объемом 1,0 литра, мощностью 95 л.с., с 1,0-литровым двигателем мощностью 115 л.с. и с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с.

В первом случае используется пятиступенчатая механическая коробка передач, во втором – механическая КПП или семиступенчатый "автомат" DSG с двойным сцеплением, в третьем – шестиступенчатая "механика".

Новый Seat Ibiza, в зависимости от модификации и комплектации, предлагается израильтянам по цене 79-133 тыс шекелей.

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