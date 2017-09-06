6 сентября 2017 г.
Think Pink. Израильтянки порозовели
Галкин о "синдроме Примадонны"
Актриса шокировала пластмассовым лицом
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:35 Хэтчбек Seat Ibiza нового поколения прибыл в Израиль
04:59 Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться
14:24 Аппликация uberNIGHT – эффективное средство борьбы с дороговизной
14:04 На израильском рынке стартовали продажи люксового купе Lexus LC 500
13:21 Самые продаваемые марки автомобилей на мировом рынке в первой половине 2017 года. Рейтинг
10:42 Skoda откроет в Израиле офис по поиску новых технологий
05:11 Самые популярные иномарки в российском автопарке: лидирует Ford Focus. Рейтинг
11:10 В России хотят изменить правила кругового движения, по примеру Европы и Израиля
10:52 "Дизельгейт": бывший инженер Volkswagen приговорен в США к 40 месяцам тюрьмы
15:01 Беларусь будет производить собственные электромобили. Представлен прототип. ВИДЕО
Автомобили

Хэтчбек Seat Ibiza нового поколения прибыл в Израиль

время публикации: 04:35 | последнее обновление: 04:39 блог версия для печати фото
Seat Ibiza нового поколения на Международном автосалоне в Женеве. 8 марта 2017 года

Компания "Чемпион Моторс", импортирующая в Израиль автомобили производства концерна Volkswagen, объявила о начале продаж на местном рынке хэтчбека Seat Ibiza нового, пятого, поколения.

Премьера новинки, построенной на модульной платформе Volkswagen MQB, состоялась в марте на Международном автосалоне в Женеве.

Пятидверный хэтчбек имеет 4.050 мм в длину, 1.780 мм – в ширину, 1.444 мм – в высоту. Колесная база составляет 2.564 мм. Объем багажного отделения – 355 литров (при необходимости его можно увеличить, сложив сиденья заднего ряда).

Как сообщает Walla News, автомобиль доступен в трех модификациях: с двигателем объемом 1,0 литра, мощностью 95 л.с., с 1,0-литровым двигателем мощностью 115 л.с. и с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с.

В первом случае используется пятиступенчатая механическая коробка передач, во втором – механическая КПП или семиступенчатый "автомат" DSG с двойным сцеплением, в третьем – шестиступенчатая "механика".

Новый Seat Ibiza, в зависимости от модификации и комплектации, предлагается израильтянам по цене 79-133 тыс шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 5 сентября 2017 г.
Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться
// NEWSru.co.il // Автомобили // 4 сентября 2017 г.
На израильском рынке стартовали продажи люксового купе Lexus LC 500
// NEWSru.co.il // Автомобили // 2 сентября 2017 г.
Самые продаваемые марки автомобилей на мировом рынке в первой половине 2017 года. Рейтинг
// NEWSru.co.il // Автомобили // 23 августа 2017 г.
Гибридный кроссовер Audi Q7 e-tron поступает в продажу на израильском рынке
// NEWSru.co.il // Автомобили // 21 августа 2017 г.
Новый родстер Audi R8 Spyder предлагается израильтянам по цене 1,63 млн шекелей







  Rating@Mail.ru  
Среда, 6 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017