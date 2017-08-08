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Автомобили

В США медведь "угнал" автомобиль

время публикации: 04:48 | последнее обновление: 04:56 блог версия для печати фото
В США медведь "угнал" автомобиль

В городе Дуранго, расположенном в американском штате Колорадо, дикий медведь влез во вседорожник Subaru, случайно снял машину с ручника и, выехав с площадки возле дома, на которой она была припаркована, врезался в столб с почтовым ящиком перед соседним зданием.

Инцидент произошел рано утром 4 августа, сообщает The Durango Herald.

В автомобиле зверь вырвал руль, раскурочил приборную панель и загадил салон, по всей видимости, испугавшись, когда машина пришла в движение.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, медведя уже не было. Однако по обнаруженным в салоне испражнениям было установлено, что "угон" совершило именно это животное.

Как пишет NEWSru.com, в последнее время медведи в Дуранго появляются довольно часто. В прошлом году от жителей города поступили 56 соответствующих жалоб, а с начала этого года – уже более 200.

Специалисты предполагают, что на поведение медведей повлияли поздние заморозки, которые существенно сократили урожай ягод и вынуждают животных искать еду рядом с домами людей.

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