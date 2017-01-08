Ведущие мировые автопроизводители по итогам 2016 года: Volkswagen опередил Toyota. Рейтинг

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год.
Список составлен экспертами компании на основании предварительных данных о продажах легковых автомобилей различных марок на мировом рынке.
Лидером рейтинга стал концерн Volkswagen Group, c 10,102 млн проданных машин улучивший свой прошлогодний показатель на 1,4%.
Второе место досталось концерну Toyota Motor (9,947 млн реализованных автомобилей; +0,2%), в 2015 году занимавшем первую строку рейтинга. На третьем месте – альянс Renault-Nissan (8,513 млн; +6,2%).
Ведущие мировые автопроизводители по итогам 2016 года. ТОП-10
1. Volkswagen Group (10,102 млн проданных автомобилей; +1,4%)
2. Toyota Motor (9,947 млн; +0,2%)
3. Renault-Nissan (8,513 млн; +6,2%)
4. Hyundai-Kia (8,176 млн; +1,9%)
5. General Motors (7,972 млн; +0,3%)
6. Ford (6,296 млн; +1,7%)
7. Honda (4,907 млн; +4,7%)
8. Fiat Chrysler Automobiles (4,864 млн; +2,5%)
9. PSA Peugeot Citroen (3,248 млн; -1,0%)
10. Suzuki (2,856 млн; +0,3%)