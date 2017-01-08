8 января 2017 г.
последняя новость: 05:55
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:26 Ведущие мировые автопроизводители по итогам 2016 года: Volkswagen опередил Toyota. Рейтинг
06:03 На израильском рынке стартовали продажи Audi A5 и S5 нового поколения
18:35 Компания "Итуран": в Израиле резко выросло количество угонов автомобилей
06:36 Итоги 2016 года на израильском авторынке: лидером продаж впервые стал кроссовер
10:48 Рамат а-Шарон, Петах-Тиква, Гиватаим и Ор-Йегуда присоединились к проекту полос для общественного транспорта
09:47 В Израиль прибыл обновленный споркар Nissan GT-R: разгон до "сотни" за 2,7 секунды
22:39 Исраэль Кац: "Новый участок 531-го шоссе поможет бороться с пробками на дорогах страны"
06:03 Уровень удовлетворенности водителей автомобилями различных марок. Рейтинг
17:43 С 1 января на полосе для общественного транспорта на Аялоне начнут работать камеры наблюдения
19:47 "Шестисотый" Mercedes-Benz Владимира Путина выставлен на продажу
Автомобили

Ведущие мировые автопроизводители по итогам 2016 года: Volkswagen опередил Toyota. Рейтинг

время публикации: 05:26 | последнее обновление: 05:34 блог версия для печати фото

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год.

Список составлен экспертами компании на основании предварительных данных о продажах легковых автомобилей различных марок на мировом рынке.

Лидером рейтинга стал концерн Volkswagen Group, c 10,102 млн проданных машин улучивший свой прошлогодний показатель на 1,4%.

Второе место досталось концерну Toyota Motor (9,947 млн реализованных автомобилей; +0,2%), в 2015 году занимавшем первую строку рейтинга. На третьем месте – альянс Renault-Nissan (8,513 млн; +6,2%).

Ведущие мировые автопроизводители по итогам 2016 года. ТОП-10

1. Volkswagen Group (10,102 млн проданных автомобилей; +1,4%)

2. Toyota Motor (9,947 млн; +0,2%)

3. Renault-Nissan (8,513 млн; +6,2%)

4. Hyundai-Kia (8,176 млн; +1,9%)

5. General Motors (7,972 млн; +0,3%)

6. Ford (6,296 млн; +1,7%)

7. Honda (4,907 млн; +4,7%)

8. Fiat Chrysler Automobiles (4,864 млн; +2,5%)

9. PSA Peugeot Citroen (3,248 млн; -1,0%)

10. Suzuki (2,856 млн; +0,3%)

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 3 января 2017 г.
Итоги 2016 года на израильском авторынке: лидером продаж впервые стал кроссовер
// NEWSru.co.il // Автомобили // 29 декабря 2016 г.
Уровень удовлетворенности водителей автомобилями различных марок. Рейтинг
// NEWSru.co.il // Автомобили // 7 декабря 2016 г.
Самые популярные марки автомобилей на украинском рынке. Рейтинг
// NEWSru.co.il // Автомобили // 25 октября 2016 г.
Рейтинг надежности автомобилей: лидируют японские и южнокорейские марки
// NEWSru.co.il // Автомобили // 16 октября 2016 г.
Названы самые популярные у россиян новые автомобили. ТОП-10







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 8 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017