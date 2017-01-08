Ведущие мировые автопроизводители по итогам 2016 года: Volkswagen опередил Toyota. Рейтинг

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год.

Список составлен экспертами компании на основании предварительных данных о продажах легковых автомобилей различных марок на мировом рынке.

Лидером рейтинга стал концерн Volkswagen Group, c 10,102 млн проданных машин улучивший свой прошлогодний показатель на 1,4%.

Второе место досталось концерну Toyota Motor (9,947 млн реализованных автомобилей; +0,2%), в 2015 году занимавшем первую строку рейтинга. На третьем месте – альянс Renault-Nissan (8,513 млн; +6,2%).

Ведущие мировые автопроизводители по итогам 2016 года. ТОП-10

1. Volkswagen Group (10,102 млн проданных автомобилей; +1,4%)

2. Toyota Motor (9,947 млн; +0,2%)

3. Renault-Nissan (8,513 млн; +6,2%)

4. Hyundai-Kia (8,176 млн; +1,9%)

5. General Motors (7,972 млн; +0,3%)

6. Ford (6,296 млн; +1,7%)

7. Honda (4,907 млн; +4,7%)

8. Fiat Chrysler Automobiles (4,864 млн; +2,5%)

9. PSA Peugeot Citroen (3,248 млн; -1,0%)

10. Suzuki (2,856 млн; +0,3%)

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