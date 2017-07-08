8 июля 2017 г.
последняя новость: 18:00
Узнай свою сексориеентацию
Британка перестала брить бороду
Володина делает деньги из воздуха
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:39 Самые продаваемые модели автомобилей в Израиле в первом полугодии 2017 года. Рейтинг
13:32 Студенты Ариэльского университета изобрели складной автомобиль-треугольник
04:11 Бронированный лимузин Бориса Ельцина выставлен на продажу
10:51 Китайский проект "суперавтобуса, которому не страшны пробки" полиция считает аферой
21:32 "Метрополин" будет обслуживать автобусные маршруты в районе а-Шарон и в Холоне
18:11 Компания Ford назвала худшую обувь для водителей
20:23 Новый пикап Ford F-350 Super Duty поступил в продажу на израильском рынке
04:18 "Семейный" хэтчбек Honda Civic нового поколения прибыл в Израиль
05:26 Рейтинг качества новых автомобилей различных марок. Лидируют "корейцы"
12:39 Объявлены победители конкурса "Международный двигатель года 2017"
Автомобили

Самые продаваемые модели автомобилей в Израиле в первом полугодии 2017 года. Рейтинг

время публикации: 17:39 | последнее обновление: 17:43 блог версия для печати фото

Согласно данным Объединения автоимпортеров, в июне 2017 года на израильском первичном рынке были проданы 25.137 автомобилей, что примерно на 5% меньше, чем в июне минувшего года.

В общей сложности, в первой половине 2017 года продажи автодилеров составили 168.197 машин – на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По итогам первого полугодия, лидером продаж стал бренд Hyundai с 23,5 тыс реализованными новыми автомобилями. На втором месте еще одна южнокорейская марка – Kia (21,4 тыс), на третьем – Toyota (18,4 тыс). В первую пятерку вошли также Skoda (13 тыс) и Suzuki (8,9 тыс).

Самые продаваемые модели автомобилей в первом полугодии 2017 года

1. Kia Sportage (7,359 проданных машин)

2. Kia Picanto (7.215)

3. Hyundai Tucson (6.581)

4. Toyota Corolla (5.761)

5. Skoda Octavia (5.344)

6. Mitsubishi Outlander (4.458)

7. Mazda3 (4.069)

8. Hyundai Ioniq (3.746)

9. Hyundai i10 (3.701)

10. Skoda Rapid (3.343)

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 25 июня 2017 г.
Рейтинг качества новых автомобилей различных марок. Лидируют "корейцы"
// NEWSru.co.il // Автомобили // 9 июня 2017 г.
Израильтяне стали покупать меньше новых автомобилей
// NEWSru.co.il // Автомобили // 25 мая 2017 г.
Самые востребованные компактные кроссоверы на вторичном рынке Израиля. Рейтинг
// NEWSru.co.il // Автомобили // 21 мая 2017 г.
"Рейтинг" главных дорожных пробок Израиля от The Marker
// NEWSru.co.il // Автомобили // 15 мая 2017 г.
Самые продаваемые марки автомобилей на мировом рынке в первом квартале 2017 года. Рейтинг
// NEWSru.co.il // Автомобили // 26 апреля 2017 г.
Автомобили, от которых владельцы чаще всего избавляются вскоре после покупки. Рейтинг







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 8 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017