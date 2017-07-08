Самые продаваемые модели автомобилей в Израиле в первом полугодии 2017 года. Рейтинг

Согласно данным Объединения автоимпортеров, в июне 2017 года на израильском первичном рынке были проданы 25.137 автомобилей, что примерно на 5% меньше, чем в июне минувшего года.

В общей сложности, в первой половине 2017 года продажи автодилеров составили 168.197 машин – на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По итогам первого полугодия, лидером продаж стал бренд Hyundai с 23,5 тыс реализованными новыми автомобилями. На втором месте еще одна южнокорейская марка – Kia (21,4 тыс), на третьем – Toyota (18,4 тыс). В первую пятерку вошли также Skoda (13 тыс) и Suzuki (8,9 тыс).

Самые продаваемые модели автомобилей в первом полугодии 2017 года

1. Kia Sportage (7,359 проданных машин)

2. Kia Picanto (7.215)

3. Hyundai Tucson (6.581)

4. Toyota Corolla (5.761)

5. Skoda Octavia (5.344)

6. Mitsubishi Outlander (4.458)

7. Mazda3 (4.069)

8. Hyundai Ioniq (3.746)

9. Hyundai i10 (3.701)

10. Skoda Rapid (3.343)

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