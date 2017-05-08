Соблюдение правил дорожного движения в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

В понедельник, 8 мая, начинается глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН (UN Global Road Safety Week), учрежденная в 2005 году. Задачей этой недели считается стимуляция действий, направленных на снижение количества факторов риска, в число которых входят неиспользование шлемов и ремней безопасности, вождение в нетрезвом состоянии, несоблюдение скоростного режима, несоответствие нормам дорожного покрытия и инфраструктуры.

В этой связи редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос, посвященный соблюдению правил дорожного движения (ПДД) и авариям на дорогах Израиля.

- Соблюдение ПДД. Примите участие в опросе

(вам предстоит ответить на 17 вопросов)

Отчеты, публикуемые Центральным статистическим бюро и Управлением безопасности на дорогах, показывают, что число дорожных аварий в Израиле не сокращается, несмотря на принимаемые меры. Более того, в последние годы возросло число жертв ДТП, в связи с чем была создана межминистерская комиссия для борьбы с авариями на дорогах под председательством премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

С конца марта этого года увеличены штрафы за ряд нарушений ПДД. Так, например, размер штрафа за проезд на красный свет светофора будет повышен с 1000 шекелей до 1500 шекелей. Штраф за превышение разрешенной скорости на городских трассах на 31-40 км/ч, и на междугородних трассах – на 41-50 км/ч, теперь составляет 1000 шекелей. Штраф в размере 250 шекелей ждет водителя, не пропустившего пешехода, собравшегося переходить дорогу по пешеходному переходу. В 250 шекелей обойдется водителю автомобиля парковка на велосипедной дорожке.

Повышены штрафы для электровелосипедистов и обычных велосипедистов. Штраф для электровелосипедистов, не достигших 16 лет, составляет 1000 шекелей. Штраф в размере 250 шекелей может быть выписан за перевозку негабаритных грузов, несоблюдение дистанции, проезд не по крайне правой части правой полосы дороги, проезд по тротуару, отсутствие или неисправность сигнального звонка и фонарей.