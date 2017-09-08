На израильском рынке появилась новая модификация кроссовера Skoda Kodiaq

На израильском рынке стартовали продажи новой версии кроссовера Skoda Kodiaq.

В данной модификации автомобиль оснащен системой полного привода и дизельным двигателем объемом 2,0 литра, мощностью 190 л.с.

Цена, в зависимости от комплектации, составляет 239-255 тысяч шекелей, сообщает Walla News.

Компания "Чемпион Моторс", импортер автомобилей производства концерна Volkswagen, начала продавать Kodiaq на местном рынке в июне.

Модель, премьера которой состоялась в сентябре 2016 года на Парижском автосалоне, построена на модульной платформе MQB, такой же, как у Volkswagen Tiguan. Kodiaq доступен в пятиместной и семиместной версиях.

Skoda Kodiaq предлагается израильтянам по цене от 175 тысяч шекелей.

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