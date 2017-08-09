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Автомобили

Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться

время публикации: 18:42 | последнее обновление: 18:42 блог версия для печати фото
Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться

Согласно данным Объединения автоимпортеров, в июле 2017 года на израильском первичном рынке были проданы 25.667 автомобилей, что примерно на 6% меньше, чем в июле минувшего года.

Таким образом, июль стал пятым месяцем подряд, когда было зафиксировано снижение продаж новых машин.

В общей сложности, за первые семь месяцев текущего года израильтяне приобрели 193.864 новых машины – на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Лидером продаж продолжает оставаться бренд Hyundai с 27,6 тыс реализованными с начала года автомобилями. Далее следуют Kia (24,7 тыс) и Toyota (21,5 тыс).

В ТОП-5 по продажам вошли также Skoda (14,8 тыс) и Suzuki (10,3 тыс).

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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