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Автомобили

Израиль переходит на восьмизначные номерные знаки автомобилей

время публикации: 13:25 | последнее обновление: 13:25 блог версия для печати фото
Израиль переходит на восьмизначные номерные знаки автомобилей

В понедельник, 10 июля, номерные знаки всех новых автомобилей, которые будут появляться на дорогах Израиля, будут восьмизначными. Министр транспорта Исраэль Кац отметил: "Речь идет о широкомасштабном проекте, оказывающем непосредственное и косвенное влияние на многие аспекты функционирования страны".

Восьмизначные номера будут получать только новые транспортные средства – частные автомобили, автобусы и грузовые автомобили. Все остальные транспортные средства останутся при своих семизначных номерах.

Минтранс Израиля начал подготовку к переходу на восьмизначные номера более четырех лет назад. Ведомство сообщило о запланированном изменении учреждениям, пользующимся базами данных с регистрационными номерами. Нововведение влияет на работу госучреждений, полиции, Армии обороны Израиля, местных органов самоуправления, банков, страховых компаний, и т.д.

Ежегодно на дорогах страны появляются около 250 тысяч новых транспортных средств. Согласно данным минтранса, оставшихся семизначных номеров хватит на несколько месяцев. По подсчетам транспортного ведомства, восьмизначных регистрационных номеров будет достаточно как минимум на ближайшие 50 лет.

До 1961 года всем транспортным средствам страны присваивались трехзначные, четырехзначные и пятизначные номерные знаки. После 1961 года началась выдача шестизначных номеров. С 1980 года Израиль перешел на семизначные номера, при этом две последние цифры указывали год выпуска транспортного средства.

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