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Автомобили

Mobileye создаст парк из 100 автономных автомобилей для тестирования в США и Израиле

время публикации: 10:30 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Mobileye создаст парк из 100 автономных автомобилей для тестирования в США и Израиле

Корпорация Intel сообщила, что приобретенная ею израильская компания Mobileye создаст парк из 100 полностью автономных автомобилей, которые будут использоваться для тестирования в Израиле, США и странах Европы.

Первый автомобиль должен быть готов еще до конца текущего года, говорится в сообщении. Для создания автономных автомобилей будут использоваться различные модели разных производителей.

"Тестирование автономных автомобилей в реальном мире должно существенно ускорить разработку технологий и решений для создания полностью автономного транспорта. Тестирование в разных странах необходимо, поскольку стиль вождения везде отличается, так же как и качество дорог и дорожные знаки. Мы хотим создать автономный автомобиль, который сможет ездить где угодно", - заявил будущий вице-президент Intel профессор Амнон Шаашуа.

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