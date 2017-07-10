На израильском рынке стартовали продажи нового хот-хэтча Volkswagen Golf GTI

Компания "Чемпион Моторс", осуществляющая импорт автомобилей Volkswagen в Израиль, приступила к продаже на местном рынке спортивного хэтчбека Golf GTI нового поколения.

Хот-хэтч оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра и мощностью 230 л.с. (на 10 л.с. больше, чем у предшественника), работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у автомобиля 6,4 секунды, максимальная скорость достигает 248 км/ч. Расход топлива, по данным производителя, составляет 6,7 литра на 100 км пробега в смешанном цикле.

Модель получила ряд новых систем активной безопасности, помогающих предотвращать аварийные ситуации.

Volkswagen Golf GTI нового поколения предлагается израильтянам по цене от 215 тысяч шекелей.

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