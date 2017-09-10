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Автомобили

КНР прекращает производство автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе

время публикации: 21:25 | последнее обновление: 21:25 блог версия для печати

Китай, крупнейший в мире производитель автомобилей, планирует запретить производство и продажу машин, работающих на бензине и дизельном топливе. Заместитель главы министерства промышленности объявил о том, что его ведомство проводит "соответствующие исследования", но решение пока не принято.

Об этом пишет в воскресенье, 10 сентября, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на китайское государственное агентство новостей "Синьхуа".

Напомним, что в прошлом году КНР выпустила на рынок 28 млн автомобилей, что составило треть от общего количества произведенных в мире машин.

Ранее Великобритания и Франция сообщили о том, что прекратят выпуск традиционных автомобилей к 2040 году – в рамках усилий по сокращению выбросов, загрязняющих атмосферу.

Шведский автомобильный концерн Volvo, который в 2010 году был продан китайской компании Zheijang Geely Holding Group, переходит на производство электромобилей уже в 2019 году и к 2025 году намерен продать миллион единиц продукции, сообщает издание.

Согласно планам КНР, в 2025 году электромобили и гибридные автомобили составят не менее одной пятой части всего авторынка. К этому проекту присоединяются автомобильные концерны Renault-Nissan, Ford и General Motors.

Эта реформа окажет кардинальное влияние на нефтяной рынок – в настоящее время Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире после США.

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