Автомобильные предпочтения израильтян: "японцы" сохраняют лидерство

Согласно данным Центрального статистического бюро, в конце 2016 года в Израиле насчитывалось 3,239 млн зарегистрированных моторных транспортных средств, в том числе 2,727 млн легковых автомобилей.

По сравнению с 2015 годом количество моторных транспортных средств выросло на 4,8%, а легковых машин – на 5,6%.

Как отмечает ЦСБ, лидерами по популярности среди израильтян продолжают оставаться автомобили, произведенные в Японии. Доля таких машин на дорогах страны составляет 29%.

На втором месте среди стран-производителей – Южная Корея (13,7%), на третьем – Германия (7,2%). В ТОП-5 вошли также Испания (7%) и Турция (6%).

Отметим, что в последние годы некоторые японские и южнокорейские автопроизводители, такие, как Toyota, Nissan, Kia и Hyundai, собирают модели, предназначенные для европейского рынка, частью которого является Израиль, на предприятиях, расположенных в странах Европы и в Турции. Соответственно в статистике ЦСБ такие машины проходят как выпущенные этих странах.

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