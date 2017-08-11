Проблемы израильских автомобилистов за границей. Причины и советы

Около 30% израильских туристов, отправляясь за границу, арендуют автомобиль. В последнее время участились случаи, когда туристы по прилете в страну отдыха сталкиваются с проблемой при получении забронированного автомобиля.

Редакция NEWSru.co.il подготовила для читателей информацию, которую следует принять к сведению, чтобы не столкнуться с проблемой при получении заказанного автомобиля.

Основная причина для отказа выдать забронированный автомобиль – отсутствие международных водительских прав. Израильские водительские права признаются (на срок от 3 до 12 месяцев) в 23 странах мира: Австралии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Коста-Рике, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Сальвадоре, Сингапуре, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции.

При этом в Венгрии, Франции, Швейцарии и Турции они признаются только у лиц, достигших 18 лет (в Израиле водительские права можно получить с 16 лет и 9 месяцев).

Однако необходимо подчеркнуть, что соглашения между Израилем и этими странами говорят об обязательном признании израильских водительских прав официальными структурами. Частные структуры могут потребовать от туриста предъявить международные права.

Как показывает опыт, вероятность столкнуться с такой ситуацией выше, если автомобиль забронирован не в крупной международной компании, таких как Budget, Europcar, Avis, Hertz и т.д., а в маленьких несетевых фирмах, особенно в таких странах, как Греция, Италия или страны Восточной Европы.

Управление регистрации автотранспорта ("Мисрад а-Ришуй") в конце июня текущего года опубликовало коммюнике, согласно которому лица, находящиеся за границей, могут получить подтверждение своих водительских прав, обратившись в отдел консульских услуг министерства иностранных дел. В личном обращении, подписанном просителем, необходимо указать номер удостоверения личности, имя и фамилию, а также номер водительских прав.

Чтобы избежать неприятной ситуации, нервотрепки и срыва планов, рекомендуется еще при бронировании автомобиля проверить, удовлетворится ли фирма израильскими водительскими правами, или же необходимо за 16 шекелей оформить временные международные водительские права в одном из офисов MEMSI или "Тельдор".

Международные права, действительные в течение года, признаются 175 странами мира, подписавшими Женевскую конвенцию 1949 года или Венскую конвенцию 1968 года. Туристам, направляющимся в Японию, следует при заказе международных прав явиться с документом, подтверждающим въезд в Японию (авиабилеты/виза временного жителя и т.д.) и паспортной фотографией.

Полезные советы при аренде автомобиля

– Заблаговременное бронирование позволяет снизить стоимость аренды.

– При аренде автомобиля в крупной сети стоит проверить мероприятия компаний кредитных карт, часто предлагающих скидку в обмен на звездочки/баллы.

– Аренда автомобиля в малых фирмах часто существенно дешевле, однако следует учесть, что вы, скорее всего, получите не новенький автомобиль, а машину в возрасте от 3 до 10 лет со значительным проездом.

– Если вам предстоит езда не только по автобанам, но и по узким улочкам/проселочным дорогам, или же если вы отличаетесь забывчивостью/невнимательностью, стоит озаботиться расширенной страховкой, покрывающей такой ущерб, как повреждения лобовых стекол, зеркал, неправильное топливо, потеря ключей, повреждения крыши или днища (все это не покрывается базовой страховкой). О расширенной страховке можно осведомиться у фирмы, у которой бронируется автомобиль, или же оформить у одной из интернет-компаний, предлагающих такие услуги (например: icarhireinsurance).

– При получении автомобиля тщательно проверьте его и зафиксируйте все царапины/повреждения/пятна до того, как вы подписали документ о получении.



Материал подготовил Михаил Шафранов