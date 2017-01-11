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Доходы государства от автомобильного сектора в 2016 году – 40 млрд шекелей

время публикации: 12:05 | последнее обновление: 12:08 блог версия для печати фото
Доходы государства от автомобильного сектора в 2016 году – 40 млрд шекелей

Согласно предварительным данным министерства финансов, в 2016 году налоговые поступления от импорта автомобилей составили рекордные 12,33 миллиарда шекелей, что на 50% больше показателя 2015 года.

Поступления от акциза на бензин также побили рекорд и достигли 17,68 миллиарда шекелей, что на 4,5% больше данных за 2015 год.

Как отмечает "Глобс", более 5 миллиардов шекелей государство получило за лицензионный сбор, взимаемый с каждого автомобиля перед техосмотром, и около 5 миллиардов – в качестве налога на автомобиль, выдаваемый работодателем.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 декабря 2016 г.
Скрытые налоги в Израиле: отчет Трахтенберга и комментарий NEWSru.co.il







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