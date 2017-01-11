11 января 2017 г.
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Автомобили

В Детройте названы победители конкурса "Североамериканский автомобиль года"

время публикации: 13:39 | последнее обновление: 14:00 блог версия для печати фото
В Детройте стартовал ежегодный Североамериканский Международный автосалон
Chevrolet Bolt

В Детройте стартовал ежегодный Североамериканский Международный автосалон – одна из крупнейших автомобильных выставок в мире. В первые дни работы автосалон открыт для журналистов и представителей автоиндустрии, а с 14 по 22 января его смогут посетить все желающие.

Впервые автосалон в Детройте прошел в 1907 году. Долгое время в нем принимали участие исключительно американские автомобильные компании. Международный статус выставка получила в 1989 году, а вместе с ним и новое название – Североамериканский Международный автосалон. Наряду с Женевским, Парижским и Франкфуртским, он входит в число ведущих автосалонов мира.

Автосалон в Детройте считается одной из интереснейших площадок мировой автоиндустрии, где дебютируют многие самые значимые новинки года. В этом году на автошоу пройдут десятки мировых и североамериканских премьер серийных моделей и концепт-каров.

Для освещения выставки в Детройт прибыли более 5 тысяч журналистов из 60 стран мира. Организаторы ожидают, что в дни работы автосалона его посетят порядка миллиона человек.

В рамках автосалона были объявлены победители ежегодного конкурса "Североамериканский автомобиль года". Титул "Североамериканский легковой автомобиль 2017 года" достался электромобилю Chevrolet Bolt, опередившему в финале седаны Genesis G90 и Volvo S90.

В номинации "Утилитарный автомобиль года" победителем стал минивэн Chrysler Pacifica, боровшийся в финале с кроссоверами Jaguar F-Pace и Mazda CX-9.

Лучшим пикапом года был признан Honda Ridgeline. Другими финалистами были Ford F-Series и Nissan Titan.

Отметим, что на этот раз организаторы конкурса впервые отделили категорию пикапов от утилитарных автомобилей.

В 2016 году титул "Североамериканский легковой автомобиль года" достался Honda Civic десятого поколения, опередившему в финале седан Chevrolet Malibu и родстер Mazda MX-5. В номинации "Североамериканский вседорожник/утилитарный автомобиль года" победителем стал кроссовер Volvo XC90, боровшийся в финале с Honda Pilot и Nissan Titan XD.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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