ЦАХАЛ полностью сменит парк грузовиков, выпускавшихся с начала 1950-х годов

Армия обороны Израиля и министерство обороны подписали контракт на закупку 200 8-тонных тактических грузовых автомобилей FMTV с объемом двигателя 7,2 литра.

Стоимость контракта – 200 миллионов шекелей. Поставщиком выступает американская компания Oshkosh.

В дальнейшем планируются дополнительные закупки вплоть до полной смены парка грузовиков ЦАХАЛа, состоящей из серии 2,5/5-тонных грузовиков M35/34, M44, M39, M809 и M939, выпуск которых начался еще в 50-е годы XX столетия, известных в ЦАХАЛе под общим названием "Рио".