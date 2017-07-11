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Автомобили

Volkswagen после 17-летнего перерыва возобновляет поставки автомобилей в Иран

время публикации: 05:32 | последнее обновление: 05:36 блог версия для печати фото
Volkswagen после 17-летнего перерыва возобновляет поставки автомобилей в Иран

Компания Volkswagen после 17-летнего перерыва возвращается на иранский рынок.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, продажи автомобилей германской марки в Иране стартуют в августе текущего года. С этой целью различных городах страны будут открыты восемь дилерских центров.

На начальном этапе в Иран будут поставляться компактные кроссоверы Tiguan и седаны Passat.

Автопроизводитель покинул иранский рынок в 2000 году из-за введения международных санкций в отношении Исламской республики. Снятие санкций в январе 2016 года после заключения соглашения по иранской ядерной программе позволило Volkswagen вернуться на этот рынок.

Напомним, в июне 2016 года французский концерн PSA Peugeot Citroen и иранская автомобилестроительная компания Iran Khodro подписали соглашение о строительстве совместного предприятия под Тегераном.

PSA Peugeot Citroen наладит производство и продажу в Исламской Республике хэтчбеков Peugeot 208, кроссоверов 2008 и седанов 301 с двигателями последнего поколения.

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