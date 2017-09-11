ФБР ведет расследование в отношении компании Uber

ФБР и прокуратура Манхэттена ведут расследование в отношении компании Uber по подозрению в использовании программного обеспечения для борьбы с конкурентами, сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о программе под названием Hell ("Ад"), которая следила за водителями сервиса, определяя, кто из них одновременно работает на Uber и на ее основного конкурента – компанию Lyft.

Затем представители Uber связывались с такими водителями, предлагая им более выгодные условия труда и бонусы в обмен на отказ от работы на конкурента. Программа, предположительно, применялась в период между 2014 годом и началом 2016-го.

Как отмечает NEWSru.com, это уже третье федеральное расследование, которое в настоящее время ведется против Uber. ФБР также расследует дело о другом программном инструменте Uber под названием Greyball, который помогал водителям уклоняться от вызовов, сделанных представителями транспортных регуляторов в штатах, где деятельность сервиса запрещена или ограничена.

Кроме того, министерство юстиции США ведет предварительное расследование возможных фактов нарушения менеджерами Uber Закона об иностранной коррупционной практике, который запрещает давать взятки должностным лицам зарубежных стран.