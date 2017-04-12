Девушка потеряла ключи от нового родстера Mercedes-Benz SL500 и бросила его на 20 лет

Британский аукционный дом Coys выставил на продажу родстер Mercedes-Benz SL500 в кузове R129 1996 года выпуска с пробегом лишь 128 км. После того как его владелец потерял ключи, автомобиль не использовался на протяжении 20 лет, сообщает CarThrottle.

По словам главы Coys Криса Рутледжа, машина была подарена на день рождения некой обеспеченной девушке, которая вскоре потеряла ключи и с тех пор больше на ней не ездила.

Как отметил Рутледж, если бы родстер использовался все это время, то на сегодняшний день его цена составляла бы порядка 5-7 тысяч фунтов стерлингов (примерно 6-9 тысяч долларов). Однако автомобиль сохранился в настолько хорошем состоянии, что его прогнозируемая стоимость – 45-55 тысяч фунтов стерлингов (55-68 тысяч долларов), пишет Motor.ru.

Mercedes-Benz SL500 оснащен двигателем V8 объемом 5,0 литра, мощностью свыше 320 л.с. и автоматической коробкой передач.

Оригинальные ключи так и не нашлись, и машина продается с новым комплектом.

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