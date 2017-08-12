В Израиль прибыла спортивная версия хэтчбека Renault Clio

Компания "Карасо Моторс", импортер автомобилей Renault и Nissan, начинает продажу на израильском рынке спортивной версии компактного хэтчбека Renault Clio – Renault Clio RS Trophy, сообщает CarTube.co.il.
Новинка оснащена двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 220 лошадиных сил, агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач EDC с двойным сцеплением.
На разгон от 0 до 100 км/ч хот-хэтчу требуются 6,6 секунды. Максимальная скорость достигает 235 км/ч.
Согласно прейскуранту "Карасо Моторс", цена Renault Clio RS Trophy составляет 166 тысяч шекелей.