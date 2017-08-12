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Автомобили

В Израиль прибыла спортивная версия хэтчбека Renault Clio

время публикации: 00:16 | последнее обновление: 00:18 блог версия для печати фото
В Израиль прибыла спортивная версия хэтчбека Renault Clio

Компания "Карасо Моторс", импортер автомобилей Renault и Nissan, начинает продажу на израильском рынке спортивной версии компактного хэтчбека Renault Clio – Renault Clio RS Trophy, сообщает CarTube.co.il.

Новинка оснащена двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 220 лошадиных сил, агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач EDC с двойным сцеплением.

На разгон от 0 до 100 км/ч хот-хэтчу требуются 6,6 секунды. Максимальная скорость достигает 235 км/ч.

Согласно прейскуранту "Карасо Моторс", цена Renault Clio RS Trophy составляет 166 тысяч шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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