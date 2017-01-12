"Дизельгейт": минюст США предъявил обвинения шести топ-менеджерам Volkswagen

Министерство юстиции США предъявило обвинения шести топ-менеджерам Volkswagen. Согласно сообщению ведомства, обвинения выдвинуты по результатам расследования фальсификации выбросов дизельных двигателей в автомобилях производства немецкого концерна.

Все обвиняемые являются гражданами Германии. Один из них был арестован в минувшие выходные в Майами, куда прилетел в отпуск, и в настоящее время содержится под стражей. Остальные обвиняемые предположительно находятся в Германии, пишет газета "Ведомости".

Менеджеры VW обвиняются в мошенничестве, связанном с нарушением экологических норм США и фальсификацией сведений, предоставленных американским федеральным властям.

Ранее руководство Volkswagen официально подтвердило, что согласовало с американскими регуляторами проект мирового соглашения по обвинениям в махинациях с показаниями датчиков выхлопов дизельных автомобилей. Концерн согласился признать в суде свою вину в мошенничестве и выплатить штраф в размере $4,3 млрд.

Напомним, в сентябре 2015 года концерн Volkswagen признался в использовании программного обеспечения для занижения результатов вредных выбросов в атмосферу дизельными двигателями в лабораторных условиях. Фальсификация касалась автомобилей, выпускавшихся под брендами Volkswagen, Audi и Porsche. Позднее в манипуляции данными призналось и руководство принадлежащего VW чешского автоконцерна Skoda.

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