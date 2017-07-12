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Автомобили

В России разработали летающий и плавающий электромобиль

время публикации: 05:13 | последнее обновление: 05:23 блог версия для печати фото
В России разработали летающий и плавающий электромобиль

На авиакосмическом салоне МАКС-2017, который пройдет 18-23 июля в городе Жуковский Московской области, состоится премьера уникального российского летающего и плавающего электромобиля "Тритон". Об этом сообщает пресс-служба НПО "Авиационно-космические технологии".

Разработка модели осуществлялась консорциумом, якорными участниками которого являются "Авиационно-космические технологии", АО "Электроавтоматика" и АО "Авиасалон", при поддержке Национальной Технологической Инициативы, передает РИА Новости.

"Тритон" представляет собой двухместный летающий вседорожник-амфибию на электротяге. По суше он перемещается как автомобиль, по воздуху – как самолет с мягким крылом, а по воде – как аэроглиссер. В задней части машины установлен десятилопастной малошумный винт.

Длина модели составляет 2,95 метра, ширина – 1,9 метра, высота – 2,24 метра. "Тритон" развивает максимальную скорость до 100 км/ч и способен подняться на высоту до 4.200 метров.

Запас хода по земле составляет 100 километров, по воде и воздуху — 400 километров.

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