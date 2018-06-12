18+
12 июня 2018 г.
последняя новость: 11:20
Полиция и большие данные
Западная Европа в огне
Расовый двойной стандарт
Сильна, как смерть
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:16 Автомобиль в жизни русскоязычного израильтянина. Новый опрос
18:30 Новый Volkswagen Polo прибыл в Израиль. Цена – от 94 тысяч шекелей
22:39 Приостановлена рассылка штрафов водителям за превышение скорости
11:16 Минфин сделал постоянным дополнительный налог на элитные автомобили
12:50 С начала года израильтяне приобрели почти 140 тысяч новых автомобилей. Лидеры рынка
11:26 Новый Jeep Compass поступил в продажу в Израиле
15:42 Компания "Делек Моторс" приступила к продаже спорткара BMW M5 нового поколения
13:37 Peugeot-Citroen объявил об уходе с иранского рынка из-за санкций США
11:18 В Израиль прибыл новый компактный кроссовер Citroen
15:54 Создан консорциум, который займется разработкой турецкого автомобиля
Автомобили

Автомобиль в жизни русскоязычного израильтянина. Новый опрос

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:16 блог версия для печати фото
Автомобиль в жизни русскоязычного израильтянина. Новый опрос
Автомобиль в жизни русскоязычного израильтянина. Новый опрос
Автомобиль в жизни русскоязычного израильтянина. Новый опрос

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос с целью определения предпочтений нашей аудитории в вопросах, связанных с покупкой и эксплуатацией автомобилей. Последний аналогичный опрос проводился нами в 2013 году.

Мы планируем в дальнейшем устраивать подобные опросы, чтобы следить за тем, как меняются вкусы и мнения автомобилистов параллельно с изменениями на автомобильном рынке Израиля.

- Автомобиль в вашей жизни. Принять участие в новом опросе
(вам предстоит ответить на 23 вопроса)

Продажи автомобилей на первичном рынке в Израиле в последние годы не растут. По состоянию на июнь 2018-го, с начала года продано на 2,4% меньше новых автомобилей, чем в прошлом году; хотя в мае было продано почти на 5% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Лидером продаж продолжает оставаться бренд Hyundai, на втором месте другая южнокорейская марка – Kia, на третьем – японская Toyota. Далее в рейтинге следуют: чешская Skoda, японские Nissan, Mazda и Mitsubishi.

Самой продаваемой с начала 2018 года моделью считается "гибрид" Hyundai Ioniq. Далее следуют кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Следует отметить, что автомобильные предпочтения русскоязычных израильтян несколько отличаются от общеизраильских. Насколько – покажет новый опрос.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 9 июня 2018 г.
С начала года израильтяне приобрели почти 140 тысяч новых автомобилей. Лидеры рынка
// NEWSru.co.il // Автомобили // 6 октября 2013 г.
Автомобиль в жизни русского израильтянина: рейтинг и расходы. Итоги опроса







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 12 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018