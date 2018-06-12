Автомобиль в жизни русскоязычного израильтянина. Новый опрос

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос с целью определения предпочтений нашей аудитории в вопросах, связанных с покупкой и эксплуатацией автомобилей. Последний аналогичный опрос проводился нами в 2013 году.

Мы планируем в дальнейшем устраивать подобные опросы, чтобы следить за тем, как меняются вкусы и мнения автомобилистов параллельно с изменениями на автомобильном рынке Израиля.

- Автомобиль в вашей жизни. Принять участие в новом опросе

(вам предстоит ответить на 23 вопроса)

Продажи автомобилей на первичном рынке в Израиле в последние годы не растут. По состоянию на июнь 2018-го, с начала года продано на 2,4% меньше новых автомобилей, чем в прошлом году; хотя в мае было продано почти на 5% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Лидером продаж продолжает оставаться бренд Hyundai, на втором месте другая южнокорейская марка – Kia, на третьем – японская Toyota. Далее в рейтинге следуют: чешская Skoda, японские Nissan, Mazda и Mitsubishi.

Самой продаваемой с начала 2018 года моделью считается "гибрид" Hyundai Ioniq. Далее следуют кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Следует отметить, что автомобильные предпочтения русскоязычных израильтян несколько отличаются от общеизраильских. Насколько – покажет новый опрос.