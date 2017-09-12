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Автомобили

В Израиле поступил в продажу обновленный кроссовер Nissan Qashqai

время публикации: 19:16 | последнее обновление: 19:19 блог версия для печати фото
Обновленный Nissan Qashqai на Международном автосалоне в Женеве. 7 марта 2017 г.

Компания "Карасо Моторс", импортер автомобилей Nissan и Renault, приступила к продаже на израильском рынке обновленной версии кроссовера Nissan Qashqai.

Модель претерпела некоторые изменения дизайна интерьера и экстерьера, получила новые системы активной безопасности, у нее была существенно улучшена шумоизоляция.

Автомобиль доступен с бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 115 л.с., агрегатированным с механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором, а также с 1,6-литровым турбодизелем мощностью 130 л.с., работающим в паре с вариатором.

Цена Nissan Qashqai 2018 модельного года, в зависимости от модификации и комплектации, составляет 130-162 тысячи шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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