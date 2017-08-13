Для новых репатриантов упрощена процедура подтверждения водительских прав

В воскресенье, 13 августа, вступили в действие новые правила, касающиеся выдачи водительских прав новым репатриантам, израильтянам, вернувшимся в страну после длительного отсутствия, и иностранным рабочим и иностранным гражданам.

Пресс-служба министерства транспорта сообщает, что водительские права на управление автомобилем, мотоциклом или трактором можно получить, не сдавая практический экзамен по вождению ("тест"). Достаточно иметь водительское удостоверение, которое было действительно в иностранном государстве как минимум 5 лет. Это должен быть документ, предоставляющий право на управление вышеуказанными категориями транспорта.До сегодняшнего дня для того, чтобы подтвердить иностранные водительские права в Израиле, названные выше категории граждан должны были сдавать практический экзамен вождения.

Срок действия водительского удостоверения для репатриантов и граждан со статусом "тошав хозэр" будет аналогичен сроку действия обычных израильских прав.

В соответствии с новыми правилами, срок действия водительских удостоверений иностранных работников и иностранных граждан будет продлен до 5 лет, в соответствии со сроком действия визы на проживание в Израиле. Условием для этого является наличие водительского удостоверения из иностранного государства, действительного 5 лет и больше. Раньше иностранные граждане и работники, а также их работодатели обязаны были прибывать в офисы Управления регистрации автотранспорта несколько раз в год, чтобы продлевать водительские удостоверения. Теперь это надо будет сделать только один раз.

Глава минтранса Исраэль Кац заявил: "Речь идет о значительном упрощении процедуры получения необходимых водителям документов. Нововведение сэкономит десяткам тысяч репатриантов, гражданам со статусом "тошав хозэр", иностранным гражданам и работникам, драгоценное время и деньги. Подписанное мной на днях постановление позволит репатриантам избежать излишней бюрократии. Все должны помогать репатриантам быстро и успешно интегрироваться в нашей стране" - добавил министр Исраэль Кац. Кац также отметил, что нововведение, касающееся иностранных работников, в основном упростит жизнь аграриям. До сих пор им приходилось несколько раз в год прекращать работу для того, чтобы решать вопрос о продлении срока действия водительских удостоверений их работников, имеющих статус "иностранный рабочий". Дополнительным упрощением процедур для водителей станет также отмена необходимости прохождения проверки зрения (в возрасте 40 лет и старше, каждые 10 лет). Ранее это являлось условием для обновления водительского удостоверения. Отмена действия этого постановления также сэкономит время и деньги водителям.

В минтрансе отмечают, что соответствующая директива обязывает врачей сообщать об ухудшении состояния здоровья водителей релевантным госучреждениям. Кроме того, прежде всего, сам водитель несет ответственность за управление транспортным средством, и обязан садиться за руль только в том случае, если ему позволяет состояние здоровья. Также, согласно данным минтранса, большинство стран не требуют проведения подобной проверки. Приняв во внимание все эти факторы, в Минтрансе было решено отменить эту бюрократическую процедуру.

Несколько недель назад министр Исраэль Кац представил обширную реформу в сфере услуг, связанных с оформлением документов для водителей и регистрацией транспортных средств. Задачей программы является значительное сокращение очередей в офисах Управления регистрации автотранспорта, а также упрощение процедуры получения документов, необходимых для водителей и владельцев транспортных средств. Дополнительную информацию водители могут получить в Справочном центре минтранса по телефону *5678.