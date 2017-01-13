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Автомобили

Самые продаваемые автомобили в России в 2016 году. ТОП-10

время публикации: 06:27 | последнее обновление: 06:30 блог версия для печати фото
Самые продаваемые автомобили в России в 2016 году. ТОП-10

В 2016 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском первичном рынке снизились на 11% – до 1,42 млн. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отметил на пресс-конференции председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, по итогам минувшего года Россия по объему авторынка среди стран Европы опустилась с четвертого места на пятое, передает ТАСС.

По информации агентства "Автостат", лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, в 2016 году реализовавший 266.296 автомобилей, что на 1% ниже показателя годичной давности.

Второе место по объему продаж занял бренд KIA – реализация 149.567 машин (-9%) обеспечила корейской марке лидерство среди иномарок. Третью позицию сохраняет Hyundai (145.254 проданных авто; -10%).

Далее следует Renault (117.230; -3%). Замыкает пятерку лидеров Toyota (94.568; -4%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок также вошли Volkswagen (74.221; -5%), Nissan (70.464; -23%), ГАЗ (55.803; +9%), Skoda (55.386; +1%) и УАЗ (48.848; +1%).

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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